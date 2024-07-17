В Удмуртии планируют вырастить 9 000 000 роз в теплицах

Сарапул. Удмуртия. 9 миллионов роз планируют вырастить в этом году в теплицах Объединённой цветочной компании в Удмуртии. Как сообщает портал udmurt.ru, предприятие является одним из резидентов ТОР Сарапул.

На этой территории опережающего социально-экономического развития создан современный тепличный комплекс площадью 9,3 га. Там выращивают более 40 сортов роз, в основном немецкой селекции. Все они выведены специально для промышленного производства.

«Сейчас все три тепличных блока ОЦК уже введены в строй. Первые работы здесь начались ещё в сентябре прошлого года. А к концу этого года планируют выйти на объём в 9 млн роз. Эта цифра будет постепенно увеличиваться. Планируем, что в 2025 году Объединенная цветочная компания сможет поставлять 18 млн свежесрезанных роз. Такие объемы позволят региону войти в число лидеров по цветочному производству наряду с предприятиями Краснодарского края, Мордовии и Московской области», — рассказала первый вице-премьер Удмуртии Ольга Абрамова.