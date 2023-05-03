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В Сарапульском районе Удмуртии возбудили уголовное дело после гибели двух людей на пожаре

17:48, 03 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
В Сарапульском районе Удмуртии возбудили уголовное дело после гибели двух людей на пожаре
17:48, 03 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
205
0
#Сарапульский район\n#пожар\n#гибель людей
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по УР
205
0

Инкриминируемая статья — «Причинение смерти по неосторожности».

Сарапул. Удмуртия. В Сарапульском районе Удмуртии возбудили уголовное дело после гибели людей на пожаре. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по республике.

Напомним, днём среды, 3 мая, два человека погибли в результате крупного пожара в деревне Старая Бисарка — 35-летняя женщина и 62-летний мужчина. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

На место происшествия выехали следователи СК. В рамках расследования уголовного дела будут приняты меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и причины пожара.

17:48, 03 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
205
0
#Сарапульский район\n#пожар\n#гибель людей