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Крупный пожар в деревне Старая Бисарка в Удмуртии унёс жизни двух человек

16:50, 03 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Крупный пожар в деревне Старая Бисарка в Удмуртии унёс жизни двух человек
16:50, 03 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
267
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#пожар\n#гибель людей
Фото: ГУ МЧС по Удмуртии
267
0

Возгорание удалось локализовать в 16:08.

Сарапул. Удмуртия. Два человека погибли в результате крупного пожара в деревне Старая Бисарка в Сарапульском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Сообщение о пожаре поступило в 11:45 в среду, 3 мая. Огонь прошёл более 1 000 кв. м., сгорела трава на площади около 100 га. Также, по уточнённым данным, пламя повредило строения на шести дачных участках, один жилой дом, два склада и одно зернохранилище.

К несчастью, в двухквартирном доме на улице Клубной были найдены тела двух человек. По предварительным данным, погибшие отравились угарным газом. 

Локализовать пожар удалось в 16:08. 

16:50, 03 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
267
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#пожар\n#гибель людей