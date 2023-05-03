Крупный пожар в деревне Старая Бисарка в Удмуртии унёс жизни двух человек

Сарапул. Удмуртия. Два человека погибли в результате крупного пожара в деревне Старая Бисарка в Сарапульском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Сообщение о пожаре поступило в 11:45 в среду, 3 мая. Огонь прошёл более 1 000 кв. м., сгорела трава на площади около 100 га. Также, по уточнённым данным, пламя повредило строения на шести дачных участках, один жилой дом, два склада и одно зернохранилище.

К несчастью, в двухквартирном доме на улице Клубной были найдены тела двух человек. По предварительным данным, погибшие отравились угарным газом.

Локализовать пожар удалось в 16:08.