Временный объезд под Кварсой в Удмуртии закрыли для большегрузов

Кварса. Удмуртия. В Удмуртии из-за подмытия насыпи на объездной дороге реконструкции моста через реку Малая Вотка вводится временное ограничение движения транспорта массой более 6 тонн. Об этом сообщила пресс-служба Миндортранса республики.

Напомним, основной мост в районе деревни Кварса Воткинского района находится на капитальной реконструкции. На время ремонта рядом возвели объездную дорогу из железобетонных плит. Этот путь и размыло весенними водами.

Специалисты проводят работы по восстановлению дороги. И планируют открыть движение для большегрузов ориентировочно до обеда сегодняшнего дня, 28 марта.

Временный объезд объезда осуществляется по дороге «Сарапул — Воткинск».

Также напомним, что накануне в Удмуртии размыло участок федеральной трассы М-7 «Волга» в Игринском районе, а также просел грунт под пешеходным мостом в Можге.

UPD: движение для большегрузов в Воткинском районе открыли.