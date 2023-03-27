На ремонт провала на федеральной трассе в Удмуртии понадобится три дня

Загребино. Удмуртия. Провалившуюся автодорогу у деревни Загребино в Игринском районе планируют восстановить за два-три дня. Об этом сообщил с места событий премьер-министр Удмуртии Ярослав Семёнов.

Напомним, рано утром из-за обилия талых вод участок федеральной трассы М-7 «Волга» рухнул на отметке 237-й км.

«Сейчас на месте работают все необходимые службы и техника. Важно обеспечить водопропускную способность — половодьем повреждена труба, из-за чего размыло грунт. Главная задача на ближайшее время — восстановить движение. Рабочие планируют справиться с этим в течение двух-трёх дней», — сказал Семёнов.

Он напомнил, что трасса важна как для региона, так и для округа. Она соединяет несколько районов Удмуртии и обеспечивает проезд к соседним регионам. В сутки здесь проходит 8-10 тысяч автомобилей, 40% из них — грузовой транспорт.

Также напомним, сейчас движение на участке закрыто, с севера и юга от него дежурят экипажи ГИБДД. Легковой, грузовой и пассажирский транспорт отправляется альтернативными путями. «Крюк» составляет чуть более 80 км.