Аттракционы в Удмуртии покалечили в этом году 36 детей

65 аттракционов создают угрозу для посетителей.

Ижевск. Удмуртия. С начала 2020 года в Удмуртии 36 детей получили травмы в батутных центрах и на аттракционах. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

В 2019 году в медицинские организации обращались всего 13 детей, в этом году пострадавших почти в три раза больше. Прокуроры провели проверки, в результате которых выявили нарушения законодательства при использовании техники в деятельности 25 организаций: 65 аттракционов создают угрозу для посетителей. Опасными оказались надувные батуты, карусели, веревочные парки, тарзанки, педальные автомобили, электромобили и так далее.

«Наибольшее количество нарушений закона, связанных с небезопасной для детей эксплуатацией аттракционов (преимущественно батутов), выявлено на территории Ижевска (11 организаций, 24 аттракциона)», – отметили в прокуратуре.

Всего в ходе проверки выявили 167 нарушений закона, возбудили 27 дел об административных правонарушениях.