Три уголовных дела возбудили в прошлом году Удмуртии в отношении сотрудников полиции

Органами прокуратуры инициировано 9 проверок.

Ижевск. Удмуртия. В отношении сотрудников полиции в 2019 году в Удмуртии было возбуждено три уголовных дела. Прокуратурой инициировано 9 проверок в отношении правоохранителей, которые отказывали в возбуждении уголовных дел или иным способом укрывали преступления от учета, рассказал журналистам начальник отдела по надзору за производством дознания и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики Виталий Колесов.

Так, сотрудник полиции скрыл факт совершения тяжкого преступления, в результате которого потерпевший потерял зрение. Злоумышленник внес недостоверные сведения в объяснение и на их основании вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

В целом же, по словам Виталия Колесова, криминогенная обстановка в Удмуртии оценивается как стабильная. В прошлом году было зарегистрировано 27 тыс. преступлений, что на 7% выше, чем годом ранее. Причина роста - увеличение преступлений корыстной направленности, в особенности – случаев краж денег с банковских счетов населения.

В 2019 году жертвами мошенников стали не только пенсионеры, но и менеджеры Сбербанка, экономисты, работники судебной системы. По оценкам Центробанка в России объем операций по карточным счетам сегодня составляет 100 трлн рублей. Для сравнения, бюджет страны – 15 трлн рублей. В год объем мошеннических операций в России составляет 1 млрд рублей.

Начальник отдела по надзору также отметил, что в прошлом году в два раза снизилось число возвращенных судами уголовных дел – с 51 до 23. Раскрываемость убийств составила 96%, преступлений, повлекших тяжкий вред – 99%, изнасилований – 100%.