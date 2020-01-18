За год число преступлений в Ижевске выросло на 7,3%

На динамику повлиял рост краж и мошенничеств.

Ижевск. Удмуртия. В 2019 году в Ижевске на 7,3% выросло число зарегистрированных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Ижевску.

На динамику повлиял рост краж имущества и мошенничеств, удельный вес которых составил 53,4% от всех преступлений. Так, в прошлом году произошло 5023 кражи, что на 13% больше 2018 года, в том числе свыше тысячи фактов - это кража денег с банковских счетов. Мошенничеств зарегистрировано более 2200, рост составил 27,5%.

Всего же за 12 месяцев было зарегистрировано 13637 преступлений, из которых 3682 – тяжкие и особо тяжкие.