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За год число преступлений в Ижевске выросло на 7,3%

10:00, 18 января, 2020
Анна Торхова
За год число преступлений в Ижевске выросло на 7,3%
10:00, 18 января, 2020
Анна Торхова
157
0
#Ижевск\n#полиция\n#кража\n#Удмуртия
Фото: pixabay.com
157
0

На динамику повлиял рост краж и мошенничеств.

Ижевск. Удмуртия. В 2019 году в Ижевске на 7,3% выросло число зарегистрированных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Ижевску.

На динамику повлиял рост краж имущества и мошенничеств, удельный вес которых составил 53,4% от всех преступлений. Так, в прошлом году произошло 5023 кражи, что на 13% больше 2018 года, в том числе свыше тысячи фактов  - это кража денег с банковских счетов. Мошенничеств зарегистрировано более 2200, рост составил 27,5%.

Всего же за 12 месяцев было зарегистрировано 13637 преступлений, из которых 3682 – тяжкие и особо тяжкие.

 

10:00, 18 января, 2020
Анна Торхова
157
0
#Ижевск\n#полиция\n#кража\n#Удмуртия

 

 

 


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