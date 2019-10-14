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Надругавшемуся над девочкой «смертнику» в Удмуртии грозит пожизненное заключение

13:00, 14 октября, 2019
Аграфена Костромская
Надругавшемуся над девочкой «смертнику» в Удмуртии грозит пожизненное заключение
13:00, 14 октября, 2019
Аграфена Костромская
96
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#дети\n#секс\n#Глазов\n#Удмуртия\n#следствие\n#суд\n#происшествие
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Уголовное дело направили в суд.

Глазов. Удмуртия. В Глазове вскоре начнется суд на 56-летним мужчиной, который 4 августа надругался над 7-летней девочкой.  Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

По части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного. Мужчина признал свою вину и раскаялся.

Напомним, что обвиняемый встретил ребёнка на детской площадке, предложил купить ей сладкого и покатать на аттракционах. Девочка согласилась и пошла за мужчиной в безлюдное место, где тот надругался над ней, после чего скрылся.

Девочка всё рассказала продавцу магазина, после чего на место выехали следователи, изъяли записи с камер наружного наблюдения. Подозреваемого задержали. Им оказался рецидивист, ранее приговорённый к смертной казни, но помилованный в 1998 году. Три года назад мужчина освободился условно-досрочно. Стоит отметить, что сотрудники ФСИН выступали против его досрочного освобождения из-за плохой характеристики и отсутствия жизненных планов.

13:00, 14 октября, 2019
Аграфена Костромская
96
0
#дети\n#секс\n#Глазов\n#Удмуртия\n#следствие\n#суд\n#происшествие

 

 

 


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