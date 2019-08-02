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Две девочки пропали в лесу в Удмуртии

18:04, 02 августа, 2019
Анна Торхова
Две девочки пропали в лесу в Удмуртии
18:04, 02 августа, 2019
Анна Торхова
146
0
#дети\n#Сюмси\n#Удмуртия\n#помощь\n#поиск\n#спасатели
Фото: pixabay.com
146
0

На поиски необходимы добровольцы.

Кильмезь. Удмуртия. В Сюмсинском районе вблизи села Кильмез пропали две девочки. Известно, что они находятся в лесу, сообщается в группе ПСО «Регион 18».

Как рассказали в МВД по Удмуртской Республике, заявление о пропаже детей поступило от родителей.

В настоящее время на поиски детей ищут добровольцев. С собой необходимо иметь: фонарь, одежду формы «лес», резиновые сапоги или берцы, репелленты, воду и перекус.

Сбор состоистя в 19:30 около будки ППС на улице Ленина,4а.

Напомним, ранее поисковики помогли заблудившемуся мужчине, который приехал из Санкт-Петербурга к маме.

Также двух грибников сутки искали спасатели в Камбарском районе.

18:04, 02 августа, 2019
Анна Торхова
146
0
#дети\n#Сюмси\n#Удмуртия\n#помощь\n#поиск\n#спасатели

 

 

 


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