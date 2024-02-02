В Ижевске спасатели помогли годовалому ребёнку, запертому в машине

С помощью специального оборудования они достали малыша и передали его родителям.
Ижевск. Удмуртия. Спасатели Ижевска обеспечили доступ к ребёнку, оказавшемуся запертым в машине. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.
2 февраля на пульт дежурного смены спасателей Удмуртии поступило сообщение. В Ижевске на улице Полесской годовалый ребёнок оказался заблокирован в автомобиле.
Прибыв на место, специалисты с помощью набора для вскрытия дверей обеспечили доступ к малышу и передали его родителям.
Спасатели напоминают, что во избежание таких ситуаций нельзя оставлять ребёнка одного в автомобиле, даже если он спит, а вы куда-то спешите.