В Ижевске спасатели помогли годовалому ребёнку, запертому в машине

Ижевск. Удмуртия. Спасатели Ижевска обеспечили доступ к ребёнку, оказавшемуся запертым в машине. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.

2 февраля на пульт дежурного смены спасателей Удмуртии поступило сообщение. В Ижевске на улице Полесской годовалый ребёнок оказался заблокирован в автомобиле.

Прибыв на место, специалисты с помощью набора для вскрытия дверей обеспечили доступ к малышу и передали его родителям.

Спасатели напоминают, что во избежание таких ситуаций нельзя оставлять ребёнка одного в автомобиле, даже если он спит, а вы куда-то спешите.