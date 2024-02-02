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В Ижевске спасатели помогли годовалому ребёнку, запертому в машине

16:55, 02 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевске спасатели помогли годовалому ребёнку, запертому в машине
16:55, 02 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
411
0
#спасатели\n#дети\n#машины\n#Ижевск
Фото: vk.com/pssur
411
0

С помощью специального оборудования они достали малыша и передали его родителям.

Ижевск. Удмуртия. Спасатели Ижевска обеспечили доступ к ребёнку, оказавшемуся запертым в машине. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.

2 февраля на пульт дежурного смены спасателей Удмуртии поступило сообщение. В Ижевске на улице Полесской годовалый ребёнок оказался заблокирован в автомобиле.

Прибыв на место, специалисты с помощью набора для вскрытия дверей обеспечили доступ к малышу и передали его родителям.

Спасатели напоминают, что во избежание таких ситуаций нельзя оставлять ребёнка одного в автомобиле, даже если он спит, а вы куда-то спешите.

16:55, 02 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
411
0
#спасатели\n#дети\n#машины\n#Ижевск