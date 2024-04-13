В Вавожском районе в реке утонул 16-летний подросток

Вавож. Удмуртия. 12 апреля в районе деревни Гуляево Вавожского района на реке Вала утонул 16-летний подросток. Председатель республиканского правительства Ярослав Семенов сообщил о происшествии в своем Телеграм-канале.

Двое несовершеннолетних на лодке переплывали реку, примерно на середине она перевернулась и затонула. Из холодной воды удалось выбраться только одному подростку, он и вызвал спасателей. Его сразу госпитализировали в Вавожскую больницу с переохлаждением. Тело пропавшего молодого человека сегодня ищут водолазы.

Сейчас прокуратура проводит проверку причин и условий, приведших к гибели несовершеннолетнего.

Еще одно происшествие случилось 12 апреля в Завьяловском районе, где на реке Иж обнаружена перевернутая надувная лодка рыбака. Он перестал выходить на связь. Спасатели обследовали несколько километров акватории ниже по течению, но рыбака пока не удалось найти.

ГУ МЧС по УР напоминает:

- Во время весеннего половодья не приближайтесь к водоемам без необходимости.

- Не оставляйте детей без присмотра рядом с водоемами.

- Опасно находиться на обрывистом берегу, так как быстрое течение воды может подмыть и разрушить его.

- Плавание на лодках и плотах во время ледохода и половодья опасно для жизни!