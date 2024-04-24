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Удмуртские спасатели выручили из беды кота в деревне Тюменской области

14:45, 24 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Удмуртские спасатели выручили из беды кота в деревне Тюменской области
14:45, 24 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
585
0
#коты\n#спасатели\n#Удмуртия\n#Тюменская область\n#деревни
Фото: vk.com/udmurt_gov
585
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Животное сидело на бетонном блоке, затопленном водой.

Тюмень. Тюменская область. В деревне Кошкарагай Тюменской области спасатели Удмуртии помогли коту. Об этом сообщает правительство Удмуртии в соцсетях.

Напомним, сотрудники Поисково-спасательной службы Удмуртии работают в Тюменской области для помощи региону. Они эвакуируют жителей с затопленной территории и привозят им питьевую воду.

В один из обходов дамбы спасатели увидели кота на бетонном столбе, находящемся в воде. Удмуртские специалисты смогли эвакуировать напуганного питомца, разместив впоследствии фото в местном чате, где кота нашел его хозяин.

14:45, 24 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
585
0
#коты\n#спасатели\n#Удмуртия\n#Тюменская область\n#деревни