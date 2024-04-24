Удмуртские спасатели выручили из беды кота в деревне Тюменской области

Тюмень. Тюменская область. В деревне Кошкарагай Тюменской области спасатели Удмуртии помогли коту. Об этом сообщает правительство Удмуртии в соцсетях.

Напомним, сотрудники Поисково-спасательной службы Удмуртии работают в Тюменской области для помощи региону. Они эвакуируют жителей с затопленной территории и привозят им питьевую воду.

В один из обходов дамбы спасатели увидели кота на бетонном столбе, находящемся в воде. Удмуртские специалисты смогли эвакуировать напуганного питомца, разместив впоследствии фото в местном чате, где кота нашел его хозяин.