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Приехавший к маме из Питера мужчина заблудился в Удмуртии

11:35, 02 августа, 2019
Анна Торхова
Приехавший к маме из Питера мужчина заблудился в Удмуртии
11:35, 02 августа, 2019
Анна Торхова
186
0
#Санкт-Петербург\n#Удмуртия\n#добро\n#мама\n#помощь\n#поезда\n#поиск\n#Завьялово\n#автобус
Фото: vk.com/psoregion18
186
0

Его нашли глубокой ночью.

Завьялово. Удмуртия. Поисковики нашли заблудившегося в Завьяловском районе Удмуртии мужчину, приехавшего к маме. Об этом сообщается в группе ПСО «Регион 18» в соцсети Вконтакте.

Он приехал на поезде из Санкт-Петербурга в Балезино. Там сел на попутку и попросил водителя довезти его до СНТ «Строитель», где живет его мама.

Водитель высадил «потеряшку» на трассе. Мужчина пошел по проселочной дороге, но заблудился. К счастью, успел позвонить в 112, после чего его телефон сел.

Мужчину обнаружили 1 августа около 3-х часов ночи сотрудники поисково-спасательной службы Удмуртии вместе с поисковиками ПСО. Он сильно промок и замерз.

11:35, 02 августа, 2019
Анна Торхова
186
0
#Санкт-Петербург\n#Удмуртия\n#добро\n#мама\n#помощь\n#поезда\n#поиск\n#Завьялово\n#автобус

 

 

 


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