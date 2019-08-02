Приехавший к маме из Питера мужчина заблудился в Удмуртии

Его нашли глубокой ночью.

Завьялово. Удмуртия. Поисковики нашли заблудившегося в Завьяловском районе Удмуртии мужчину, приехавшего к маме. Об этом сообщается в группе ПСО «Регион 18» в соцсети Вконтакте.

Он приехал на поезде из Санкт-Петербурга в Балезино. Там сел на попутку и попросил водителя довезти его до СНТ «Строитель», где живет его мама.

Водитель высадил «потеряшку» на трассе. Мужчина пошел по проселочной дороге, но заблудился. К счастью, успел позвонить в 112, после чего его телефон сел.

Мужчину обнаружили 1 августа около 3-х часов ночи сотрудники поисково-спасательной службы Удмуртии вместе с поисковиками ПСО. Он сильно промок и замерз.