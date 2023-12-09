Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
В авангарде лучевой диагностики России Лонгрид Nonamegroup. У качества есть имя Лонгрид Александровский собор: история одного изъятия Лонгрид

Электроподстанция в Ижевске отключилась после возгорания

14:30, 09 декабря, 2023
Константин Ижболдин
журналист
Электроподстанция в Ижевске отключилась после возгорания
14:30, 09 декабря, 2023
Константин Ижболдин
журналист
319
0
#тушение пожара\n#электроэнергия\n#спасатели
Фото: ГУ МЧС по УР
319
0

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Ижевск. Удмуртия. Как сообщалось ранее, в ночь на 9 декабря в Октябрьском районе Ижевска произошло отключение электроэнергии и отопления. Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии сообщает дополнительные сведения об этом ЧП. 

Причиной остановки электропитания стало повреждение электрооборудования на подстанции на переулке Северный в результате пожара. Огонь распространился на площади в 10 квадратных метров. 

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. 

 

14:30, 09 декабря, 2023
Константин Ижболдин
журналист
319
0
#тушение пожара\n#электроэнергия\n#спасатели