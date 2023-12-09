Электроподстанция в Ижевске отключилась после возгорания

Ижевск. Удмуртия. Как сообщалось ранее, в ночь на 9 декабря в Октябрьском районе Ижевска произошло отключение электроэнергии и отопления. Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии сообщает дополнительные сведения об этом ЧП.

Причиной остановки электропитания стало повреждение электрооборудования на подстанции на переулке Северный в результате пожара. Огонь распространился на площади в 10 квадратных метров.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.