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В Ижевске начались учения по отработке действий в период паводка

17:42, 05 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске начались учения по отработке действий в период паводка
17:42, 05 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
214
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#учения\n#спасатели\n#паводок
Фото: ИА «Сусанин»
214
0

Спасатели на практике помогли пострадавшему переправиться через реку.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стартовали командно-штабные учения по отработке действий по ликвидации последствий ЧС во время половодья. 

Учения продлятся два дня. Утро 5 марта началось с заседания городской Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Присутствующие сформировали план действий по спасению и эвакуации ряда жителей из частного сектора Первомайского района.

Далее на территории предприятия «ИжГорЭлектроТранс» прошел традиционный смотр техники и личного состава Ижевского городского звена. В нём участвовали представители 26 организаций, которые ответственны за жизнеобеспечение города и его жителей. Здесь работали подвижные пункты управления, городок спасателей, медицинский пункт, а также полевая кухня. 

Отмечается, что в Ижевске к быстрому реагированию на чрезвычайные ситуации готовы 156 человек личного состава и 65 единиц техники.

Также ижевские спасатели уделили особое внимание практическим мероприятиям. Была инсценирована ситуация, когда вода в реке Иж поднялась и пострадавший от затопления человек не мог самостоятельно перебраться на другой берег. Поисково-спасательная группа натянула канат и, держась за него, на лодке переправили человека.

Помимо этого, сотрудники поисково-спасательной службы очистили русло реки Иж от поваленных деревьев, поросли и мусора. Эти действия нужны, чтобы ничего не препятствовало течению воды, особенно в период паводка.

«У нас техника всегда в исправном состоянии и личный состав готов в случае паводка справиться с любой нештатной ситуацией. <...> В спасательных работах самое главное — сделать все быстро и правильно. В таких тренировках обязательно участвуют и опытные спасатели, и новички, которые учатся, перенимают опыт своих коллег», — прокомментировал начальник Поисково-спасательной службы города Ижевска Александр Умеров.

Также в рамках учений в школе №91 оборудовали пункт временного размещения. Здесь также организовали приём заявлений от горожан, пострадавших в период паводка. 

17:42, 05 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
214
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#учения\n#спасатели\n#паводок