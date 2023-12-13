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Спасатели в Удмуртии отогрели на трассе замёрзшую фуру из Белоруссии

17:15, 13 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Спасатели в Удмуртии отогрели на трассе замёрзшую фуру из Белоруссии
17:15, 13 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
154
0
#Удмуртия\n#спасатели\n#морозы\n#грузоперевозки
Фото: vk.com/pssur
154
0

Грузовик встал под Абдес-Урдесом.

Абдес-Урдес. Удмуртия. Вечером 12 декабря спасатели отряда особого риска оказали помощь водителю большегрузного автомобиля из Белоруссии, вставшего на трассе в Удмуртии. Об этом сообщает республиканская Поисково-спасательная служба.

Отмечается, что на пульт дежурного поступило сообщение — на трассе М-7 около деревни Абдес-Урдес Малопургинского района водитель-дальнобойщик не может продолжить путь, требуется отогрев воздушных трубок на тормозной системе.

«В течение нескольких часов наши спасатели отогревали автомобиль, завели его и машина продолжила путь. Также спасатели параллельно оказали помощь водителю КАМАЗа в ремонте — заменили ремень ГРМ, напоили чаем», — говорится в сообщении.

Спасатели напомнили, что водителям следует быть предельно осторожными на дорогах в связи с аномальными холодами; проводить тщательный осмотр автомобиля перед поездкой; в сильный мороз лучше отказаться от дальних прогулок и поездок. 

17:15, 13 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
154
0
#Удмуртия\n#спасатели\n#морозы\n#грузоперевозки