Спасатели в Удмуртии отогрели на трассе замёрзшую фуру из Белоруссии

Абдес-Урдес. Удмуртия. Вечером 12 декабря спасатели отряда особого риска оказали помощь водителю большегрузного автомобиля из Белоруссии, вставшего на трассе в Удмуртии. Об этом сообщает республиканская Поисково-спасательная служба.

Отмечается, что на пульт дежурного поступило сообщение — на трассе М-7 около деревни Абдес-Урдес Малопургинского района водитель-дальнобойщик не может продолжить путь, требуется отогрев воздушных трубок на тормозной системе.

«В течение нескольких часов наши спасатели отогревали автомобиль, завели его и машина продолжила путь. Также спасатели параллельно оказали помощь водителю КАМАЗа в ремонте — заменили ремень ГРМ, напоили чаем», — говорится в сообщении.

Спасатели напомнили, что водителям следует быть предельно осторожными на дорогах в связи с аномальными холодами; проводить тщательный осмотр автомобиля перед поездкой; в сильный мороз лучше отказаться от дальних прогулок и поездок.