На трассе в Удмуртии иномарка вылетела на дорожное ограждение

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на Сарапульском тракте автомобиль вылетел на дорожное ограждение. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Предварительно, водитель иномарки не справился с управлением и вылетел с дороги с последующим наездом на ограждение в районе реки Иж, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии.

Прибывшие спасатели привязали к машине трос, чтобы она не упала с моста.

В ДТП никто не пострадал.

МЧС Удмуртии сообщает, что сейчас обстановка на дороге сложная, и призывает водителей соблюдать скоростной режим.