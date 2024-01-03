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На трассе в Удмуртии иномарка вылетела на дорожное ограждение

12:40, 03 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
На трассе в Удмуртии иномарка вылетела на дорожное ограждение
12:40, 03 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
1035
0
#МЧС\n#спасатели\n#ДТП\n#река Иж
Фото: ГУ МЧС по Удмуртии
1035
0

В результате аварии никто не пострадал.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на Сарапульском тракте автомобиль вылетел на дорожное ограждение. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Предварительно, водитель иномарки не справился с управлением и вылетел с дороги с последующим наездом на ограждение в районе реки Иж, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии.

Прибывшие спасатели привязали к машине трос, чтобы она не упала с моста.

В ДТП никто не пострадал.

МЧС Удмуртии сообщает, что сейчас обстановка на дороге сложная, и призывает водителей соблюдать скоростной режим.

12:40, 03 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
1035
0
#МЧС\n#спасатели\n#ДТП\n#река Иж