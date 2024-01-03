На трассе в Удмуртии иномарка вылетела на дорожное ограждение

В результате аварии никто не пострадал.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на Сарапульском тракте автомобиль вылетел на дорожное ограждение. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
Предварительно, водитель иномарки не справился с управлением и вылетел с дороги с последующим наездом на ограждение в районе реки Иж, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии.
Прибывшие спасатели привязали к машине трос, чтобы она не упала с моста.
В ДТП никто не пострадал.
МЧС Удмуртии сообщает, что сейчас обстановка на дороге сложная, и призывает водителей соблюдать скоростной режим.