Угол многоэтажного дома развалился в Нью-Йорке

Нью-Йорк. США. Частичное обрушение жилого дома произошло в нью-йоркском районе Бронкс. Развалился угол семиэтажного здания, пишет «Российская газета» со ссылкой на New York Post.

Прибывшие на место происшествия пожарные отключили электричество и газ. Жильцов эвакуировали и временно разместили в здании школы. После этого кинологи с собаками приступили к поиску пострадавших. Пока неизвестно, удалось ли им найти кого-либо. Ведется разбор завалов.

В здании 1927 года постройки было 47 квартир и 6 офисов. Причины обрушения устанавливаются. В марте 2021 года дом был признан пригодным для эксплуатации, документы об этом предъявил владелец. Правда, в них отмечалось, что на фасаде сильно потрескались кирпичи, рассказал представитель Департамента строительства Нью-Йорка.

Напомним, 11 декабря во Владивостоке при демонтаже старого здания стена рухнула на дорогу.

UPD: позднее стало известно, что при частичном обрушении дома в Нью-Йорке пострадали два человека.