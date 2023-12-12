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Угол многоэтажного дома развалился в Нью-Йорке

11:09, 12 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Угол многоэтажного дома развалился в Нью-Йорке
11:09, 12 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
126
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#США\n#Нью-Йорк\n#происшествие\n#эвакуация\n#спасатели\n#разрушения
Фото: pxhere.com
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Кинологи с собаками ищут под обломками пострадавших.

Нью-Йорк. США. Частичное обрушение жилого дома произошло в нью-йоркском районе Бронкс. Развалился угол семиэтажного здания, пишет «Российская газета» со ссылкой на New York Post. 

Прибывшие на место происшествия пожарные отключили электричество и газ. Жильцов эвакуировали и временно разместили в здании школы. После этого кинологи с собаками приступили к поиску пострадавших. Пока неизвестно, удалось ли им найти кого-либо. Ведется разбор завалов.

В здании 1927 года постройки было 47 квартир и 6 офисов. Причины обрушения устанавливаются. В марте 2021 года дом был признан пригодным для эксплуатации, документы об этом предъявил владелец. Правда, в них отмечалось, что на фасаде сильно потрескались кирпичи, рассказал представитель Департамента строительства Нью-Йорка.

Напомним, 11 декабря во Владивостоке при демонтаже старого здания стена рухнула на дорогу.

UPD: позднее стало известно, что при частичном обрушении дома в Нью-Йорке пострадали два человека.

11:09, 12 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
126
0
#США\n#Нью-Йорк\n#происшествие\n#эвакуация\n#спасатели\n#разрушения