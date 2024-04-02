Третьеклассник из Ижевска провалился под лёд на пруду

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 9-летний мальчик провалился под лёд. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в ТГ-канале.

Третьеклассник во время прогулки около лесопосадки решил перейти пруд. Лёд не выдержал вес ребёнка, он провалился в воду, но смог самостоятельно выбраться на берег. Проходящий мимо человек вызвал спасателей.

«Ребенок был сырой по пояс, ноги замерзли. На руках донесли его до врачей», — поделился начальник пожарно-спасательной части №2 Ижевска Иван Коннов.

Юного ижевчанина с переохлаждением увезли в больницу.

Чтобы не повторялись аналогичные ситуации, жителей Удмуртии просят поговорить с детьми об опасности тонкого льда.

Напомним, по весне особенно опасны участки по берегам водоёмов, особенно в местах, где растут камыши и другие растения. На пруду Ижевска есть участки, которые не промерзают — около дамбы, ТЭЦ, парка Кирова, у водозаборных станций в Октябрьском районе и у речки Игерман.