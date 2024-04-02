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Третьеклассник из Ижевска провалился под лёд на пруду

22:11, 02 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Третьеклассник из Ижевска провалился под лёд на пруду
22:11, 02 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
47
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дети\n#пруды\n#спасатели
Фото: скриншот видео МЧС России
47
0

Мальчика с переохлаждением увезли в больницу.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 9-летний мальчик провалился под лёд. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в ТГ-канале. 

Третьеклассник во время прогулки около лесопосадки решил перейти пруд. Лёд не выдержал вес ребёнка, он провалился в воду, но смог самостоятельно выбраться на берег. Проходящий мимо человек вызвал спасателей. 

«Ребенок был сырой по пояс, ноги замерзли. На руках донесли его до врачей», — поделился начальник пожарно-спасательной части №2 Ижевска Иван Коннов.

Юного ижевчанина с переохлаждением увезли в больницу.

Чтобы не повторялись аналогичные ситуации, жителей Удмуртии просят поговорить с детьми об опасности тонкого льда. 

Напомним, по весне особенно опасны участки по берегам водоёмов, особенно в местах, где растут камыши и другие растения. На пруду Ижевска есть участки, которые не промерзают — около дамбы, ТЭЦ, парка Кирова, у водозаборных станций в Октябрьском районе и у речки Игерман. 

22:11, 02 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
47
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дети\n#пруды\n#спасатели