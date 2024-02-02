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В Воткинске спасатели помогли женщине выбраться из Берёзовского леса

11:55, 02 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Воткинске спасатели помогли женщине выбраться из Берёзовского леса
11:55, 02 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
134
0
#спасатели\n#Воткинск\n#лес
Фото: vk.com/pssur
134
0

У женщины было подозрение на травму ноги.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске дежурные спасатели Удмуртии помогли женщине выбраться из леса. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба республики.

На пульт дежурного поступило сообщение о том, что в Берёзовском лесу Воткинска на «Тропе здоровья», находящейся в районе Шарканского мыса, женщина 1960 года рождения нуждается в помощи.

Она сообщила, что не может самостоятельно передвигаться, есть подозрение на травму ноги.

Спасатели выехали к женщине на снегоходе, доставили в город и передали сотрудникам скорой помощи.

11:55, 02 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
134
0
#спасатели\n#Воткинск\n#лес