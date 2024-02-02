В Воткинске спасатели помогли женщине выбраться из Берёзовского леса

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске дежурные спасатели Удмуртии помогли женщине выбраться из леса. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба республики.

На пульт дежурного поступило сообщение о том, что в Берёзовском лесу Воткинска на «Тропе здоровья», находящейся в районе Шарканского мыса, женщина 1960 года рождения нуждается в помощи.

Она сообщила, что не может самостоятельно передвигаться, есть подозрение на травму ноги.

Спасатели выехали к женщине на снегоходе, доставили в город и передали сотрудникам скорой помощи.