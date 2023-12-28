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В Тюмени открыли памятник коту-спасателю Семену

16:58, 28 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В Тюмени открыли памятник коту-спасателю Семену
16:58, 28 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
48
0
#Тюмень\n#МЧС\n#спасатели\n#памятник\n#животные\n#коты
Фото: vk.com/vk_mchs_72
48
0

Торжественная церемония открытия скульптуры состоялась в профессиональный праздник сотрудников МЧС.

Тюмень. Тюменская область. Скульптуру легендарного кота Семена, жившего при пожарно-спасательной части № 135, установили в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Полосатый пушистый кот был живым талисманом подразделения, боролся с грызунами, поднимал настроение личному составу, и каждое утро приходил на разводы пожарных караулов, садясь в свой размеченный квадрат. Семену даже пошили специальную форму. 

К сожалению, животное погибло в апреле 2023 года. Полюбившие его пользователи соцсетей начали писать обращения в МЧС с просьбами увековечить память кота, предлагая свою помощь. В итоге фигурку четвероногого помощника пожарных установили на одной из новых улиц города. Торжественная церемония открытия скульптуры состоялась 27 декабря в День спасателя России.

16:58, 28 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
48
0
#Тюмень\n#МЧС\n#спасатели\n#памятник\n#животные\n#коты