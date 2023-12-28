В Тюмени открыли памятник коту-спасателю Семену

Тюмень. Тюменская область. Скульптуру легендарного кота Семена, жившего при пожарно-спасательной части № 135, установили в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Полосатый пушистый кот был живым талисманом подразделения, боролся с грызунами, поднимал настроение личному составу, и каждое утро приходил на разводы пожарных караулов, садясь в свой размеченный квадрат. Семену даже пошили специальную форму.

К сожалению, животное погибло в апреле 2023 года. Полюбившие его пользователи соцсетей начали писать обращения в МЧС с просьбами увековечить память кота, предлагая свою помощь. В итоге фигурку четвероногого помощника пожарных установили на одной из новых улиц города. Торжественная церемония открытия скульптуры состоялась 27 декабря в День спасателя России.