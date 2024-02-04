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В результате обстрела Лисичанска погибли 28 человек

13:00, 04 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В результате обстрела Лисичанска погибли 28 человек
13:00, 04 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
96
0
#ЛНР\n#происшествия\n#спасатели\n#гибель людей
Фото: unsplash.com (Andres F. Uran)
96
0

В числе жертв один ребёнок.

Лисичанск. ЛНР. Вооруженные силы Украины 3 февраля нанесли удар по пекарне в городе Лисичанск Луганской народной республики. Об этом пишет «Интерфакс». 

В результате обстрела обрушился двухэтажный дом. 

Сотрудники МЧС России спасли 10 человек, 28 погибли, в их числе один ребёнок. Спасатели уже разобрали около 65% разрушенных конструкций. 

Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 4 февраля днем траура по жертвам обстрела Лисичанска.

Глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» выразил поддержку жителям Лисичанска. 

13:00, 04 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
96
0
#ЛНР\n#происшествия\n#спасатели\n#гибель людей