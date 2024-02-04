В результате обстрела Лисичанска погибли 28 человек

Лисичанск. ЛНР. Вооруженные силы Украины 3 февраля нанесли удар по пекарне в городе Лисичанск Луганской народной республики. Об этом пишет «Интерфакс».

В результате обстрела обрушился двухэтажный дом.

Сотрудники МЧС России спасли 10 человек, 28 погибли, в их числе один ребёнок. Спасатели уже разобрали около 65% разрушенных конструкций.

Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 4 февраля днем траура по жертвам обстрела Лисичанска.

Глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» выразил поддержку жителям Лисичанска.