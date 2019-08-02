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В Камбарском районе сутки искали заблудившихся в лесу грибников

12:25, 02 августа, 2019
Анна Торхова
В Камбарском районе сутки искали заблудившихся в лесу грибников
12:25, 02 августа, 2019
Анна Торхова
67
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#родственники\n#грибы\n#помощь\n#поиск\n#спасатели
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике
67
0

Женщины смогли сообщить родственникам о своем местонахождении.

Шолья. Удмуртия. Заплутавших в лесу грибников сутки искали в Камбарском районе Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

Две жительницы Сарапула пошли за грибами, но обратную дорогу найти не смогли. Благодаря тому, что у них были заряжены телефоны, они позвонили родным и сообщили, что потерялись, а также рассказали, что рядом находится болото и слышен звук поезда.

В результате поисковых мероприятий женщин нашли в районе болот у деревни Мазунинское лесничество.

Отметим, это уже третье сообщение о потерявшихся в Камбарском районе.

Спасатели отмечают, что зачастую людей подводит самонадеянность. Человек уверен, что если он много лет ходит в этот лес, то не сможет в нем заблудиться. Однако за год лес может измениться до неузнаваемости.

Напомним, собираясь за грибами, одевайтесь в яркую одежду. Берите с собой воду, еду, свисток, зажигалку, зарядите телефон.

Если потерялись – звоните 112. В случае отсутствия сети, звонок через SOS все равно пройдет. Оставайтесь на месте.

На шум – отвечайте шумом: стучите палкой, шуршите по кустам. Это отпугнет диких животных, а спасателям поможет вас обнаружить.

12:25, 02 августа, 2019
Анна Торхова
67
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#родственники\n#грибы\n#помощь\n#поиск\n#спасатели

 

 

 


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