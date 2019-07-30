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Жительница Ижевска стала инвалидом после похода на сеанс «снятия порчи»

16:20, 30 июля, 2019
Диана Ворончихина
Жительница Ижевска стала инвалидом после похода на сеанс «снятия порчи»
16:20, 30 июля, 2019
Диана Ворончихина
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#Завьялово\n#происшествие\n#нападение
Фото: torange.biz
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Сын «знахарки» напал на женщину с молотком и несколько раз ударил по голове.

Завьялово. Удмуртия. Жителя Завьяловского района Удмуртии обвиняют в покушении на убийство, разбое и угоне автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

Инцидент произошел 28 марта 2018 года в деревне Старое Мартьяново. 32-летняя потерпевшая, индивидуальный предприниматель из Ижевска, приехала к «знахарке», чтобы «снять порчу». После сеанса, когда женщина выходила из дома, на нее сзади напал ранее судимый сын «целительницы» и несколько раз ударил молотком по голове. Затем он затащил потерпевшую в гараж, где стал душить и требовать деньги. Женщина сказала, что деньги в машине. Злоумышленник взял у нее ключи от «Мерседеса», где нашел 3 тыс. рублей и 20 евро, и угнал автомобиль. Затем он бросил машину около одного из гаражных кооперативов.  

Изувеченную женщину нашли родственники нападавшего. Они вызвали «скорую помощь» и позвонили в полицию. Потерпевшая осталась жива, но стала инвалидом.

Злоумышленника задержали на следующий день. Похищенные деньги мужчина потратил на такси, покупку алкоголя и посуточную аренду квартиры, где он выпивал со своими знакомыми.

По заключению судебно-психиатрической экспертизы 30-летний мужчина признан вменяемым. Уголовное дело направлено в суд. За совершенное преступление предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

16:20, 30 июля, 2019
Диана Ворончихина
159
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#Завьялово\n#происшествие\n#нападение

 

 

 


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