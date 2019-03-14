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Браконьеров из Пермского края поймали в Удмуртии на макет лося

10:40, 14 марта, 2019
Ксения Чернова
10:40, 14 марта, 2019
Ксения Чернова
158
0
#Ижевск\n#охота\n#животные\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: Пресс-служба Минприроды Удмуртии
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Против мужчин возбудили уголовное дело.

Ижевск. Удмуртия. Браконьеров из Пермского края поймали в Удмуртии на макет лося. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртской Республики.

Инцидент произошёл в государственном заказнике «Чекеровский». В ночь на 22 февраля трое жителей Пермского края решили поохотиться. Заметив лося среди деревьев, они четыре раза выстрелили в него. Однако вместо сохатого был установлен специальный макет.

Злоумышленников задержали сотрудники полиции. Против них возбудили уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору». Выясняется их причастность в совершении аналогичных преступлений.

10:40, 14 марта, 2019
Ксения Чернова
158
0
#Ижевск\n#охота\n#животные\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 


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