Против мужчин возбудили уголовное дело.

Ижевск. Удмуртия. Браконьеров из Пермского края поймали в Удмуртии на макет лося. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртской Республики.

Инцидент произошёл в государственном заказнике «Чекеровский». В ночь на 22 февраля трое жителей Пермского края решили поохотиться. Заметив лося среди деревьев, они четыре раза выстрелили в него. Однако вместо сохатого был установлен специальный макет.

Злоумышленников задержали сотрудники полиции. Против них возбудили уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору». Выясняется их причастность в совершении аналогичных преступлений.