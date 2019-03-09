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Жительницу Ижевска обвинили в нарушении неприкосновенности частной жизни

16:36, 09 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
16:36, 09 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
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#Следственный комитет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#жизнь\n#личное\n#суд
Фото: susanin.news
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За распространение информации о бывшем возлюбленном женщина может лишиться свободы.

Ижевск. Удмуртия. Жительницу Ижевска обвинили в нарушении неприкосновенности частной жизни в сети Интернет. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, 35-летняя обвиняемая на протяжении двух лет состояла в близких отношениях с потерпевшим. После прекращения отношений летом 2018 года женщина узнала, что потерпевший намерен вступить в брак с другой женщиной. Чувствуя себя обиженной, женщина разместила в одной из социальных сетей сведения о личности потерпевшего, в том числе справки о состоянии его здоровья и наличии заболеваний, сведения о судимости и привлечении к уголовной ответственности, которые стали ей известны в процессе совместного проживания.

В рамках расследования уголовного дела произведены обыски по месту жительства обвиняемой, изъята и осмотрена компьютерная техника, находящая в её пользовании, допрошены свидетели.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершенное преступление предусмотрено наказание до 2 лет лишения свободы или штраф в размере до 200 тыс. рублей.

16:36, 09 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
144
0
#Следственный комитет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#жизнь\n#личное\n#суд

 

 

 


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