За распространение информации о бывшем возлюбленном женщина может лишиться свободы.

Ижевск. Удмуртия. Жительницу Ижевска обвинили в нарушении неприкосновенности частной жизни в сети Интернет. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, 35-летняя обвиняемая на протяжении двух лет состояла в близких отношениях с потерпевшим. После прекращения отношений летом 2018 года женщина узнала, что потерпевший намерен вступить в брак с другой женщиной. Чувствуя себя обиженной, женщина разместила в одной из социальных сетей сведения о личности потерпевшего, в том числе справки о состоянии его здоровья и наличии заболеваний, сведения о судимости и привлечении к уголовной ответственности, которые стали ей известны в процессе совместного проживания.

В рамках расследования уголовного дела произведены обыски по месту жительства обвиняемой, изъята и осмотрена компьютерная техника, находящая в её пользовании, допрошены свидетели.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершенное преступление предусмотрено наказание до 2 лет лишения свободы или штраф в размере до 200 тыс. рублей.