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Жителя Удмуртии осудили за попытку дать взятку полицейскому

09:49, 14 февраля, 2019
Диана Ворончихина
09:49, 14 февраля, 2019
Диана Ворончихина
257
0
#Дебесы\n#полиция\n#Удмуртия\n#новости\n#взятка\n#происшествие
Фото: arzik2
257
0

Мужчину оштрафовали на 5 тыс. рублей.

Дебесы. Удмуртия. Жителя Дебесского района Удмуртии осудили за попытку дать взятку полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что 20 декабря 2018 года обвиняемого привели в отдел полиции за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения. Чтобы избежать административного наказания, мужчина передал 1000 рублей оперативному дежурному отделения полиции в качестве взятки.

По результатам рассмотрения уголовного дела мужчину оштрафовали на 5 тыс. рублей.

09:49, 14 февраля, 2019
Диана Ворончихина
257
0
#Дебесы\n#полиция\n#Удмуртия\n#новости\n#взятка\n#происшествие

 

 

 


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