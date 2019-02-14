Жителя Удмуртии осудили за попытку дать взятку полицейскому

Мужчину оштрафовали на 5 тыс. рублей.

Дебесы. Удмуртия. Жителя Дебесского района Удмуртии осудили за попытку дать взятку полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что 20 декабря 2018 года обвиняемого привели в отдел полиции за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения. Чтобы избежать административного наказания, мужчина передал 1000 рублей оперативному дежурному отделения полиции в качестве взятки.

По результатам рассмотрения уголовного дела мужчину оштрафовали на 5 тыс. рублей.