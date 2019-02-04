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Четыре человека погибли на трассе в Удмуртии 2 февраля

12:50, 04 февраля, 2019
Диана Ворончихина
12:50, 04 февраля, 2019
Диана Ворончихина
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#ДТП\n#Игра\n#Малая Пурга\n#авария\n#происшествие
Фото: 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии
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Среди жертв ДТП один пешеход, водитель и два пассажира.

Ижевск. Удмуртия. Четыре человека погибли на трассе в Удмуртии 2 февраля. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по республике.

Около 10:45 минут на 7 км автодороги Игра – Глазов Игринского района 35-летний водитель «Лады Гранты» при обгоне не справился с управлением и столкнулся с «Хендаем». В результате водитель и пассажир отечественной легковушки получили смертельные травмы.

Вторая авария произошла на 123 км автомобильной дороги «Подъезд к Пермь от автодороги М-7 Волга» Малопургинского района. Около 11:15 водитель «КамАЗа-5490», не соблюдая безопасной дистанции, врезался в «Ладу Приору», под управлением 58-летнего мужчины. Водитель легковой машины и один пассажир получили травмы, госпитализированы. 56-летняя женщина получила смертельную травму. /udmurtia/incidents/20190202-259106/

Около 23:00 на 6 км «Миндерево – Малая Пурга – Агрыз» Малопургинского района водитель «Лады Гранты» насмерть сбил 56-летнюю женщину, которая вышла на проезжую часть перед близко едущим автомобилем. Отметим, что пешеход переходил дорогу вне «зебры» без световозвращающих элементов на одежде.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года

12:50, 04 февраля, 2019
Диана Ворончихина
375
0
#ДТП\n#Игра\n#Малая Пурга\n#авария\n#происшествие

 

 

 


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