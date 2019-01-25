В Удмуртии водитель мусоровоза случайно убил своего напарника

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Завьялово. Удмуртия. Водителя мусоровоза в Удмуртии обвинили в причинении смерти по неосторожности своему напарнику. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

Следствие установило, что 47-летний житель Ижевска работал в ООО «Чистый Двор Сервис». 6 октября 2018 года около 19:00 он вместе с напарником, 49-летним грузчиком, приехали на полигон твердых коммунальных отходов, расположенный на 31 км Нылгинского тракта в Завьяловском районе. Обвиняемый начал разгружать мусор из контейнера мусоровоза МКЗ-40. Он не предупредил напарника, который находился около мусоровоза, о закрытии заднего борта и не убедился в том, что тот ушел из опасной зоны.

«По окончании разгрузки мусора обвиняемый при помощи рычагов управления гидравлической системы мусоровоза закрыл его борт. При этом потерпевший оказался зажат между закрывающимся бортом и кузовом мусоровоза. В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте», - говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Обвиняемый свою вину признал и принял меры к возмещению родственникам погибшего причиненного ущерба. Уголовное дело направлено в суд.