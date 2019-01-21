Жительница Удмуртии попала в тюрьму за оскорбление и нападение на полицейских

Женщину приговорили к 1 году и 1 месяцу в исправительной колонии общего режима.

Кизнер. Удмуртия. В Удмуртии женщину осудили за оскорбление и нападение на полицейских. Об этом сообщает следственное управление СК России по республике.

Следствие и суд установили, что 40-летняя жительница Кизнера уже была неоднократно судима и после очередного освобождения из тюрьмы находилась под административным надзором.

«По решению суда на женщину были наложены определенные ограничения, в том числе запрет покидать жилище в ночное время», - говорится в сообщении.

Однако осужденная нарушила запрет и пошла ночью к знакомым, где они выпивали. Приехавшие на место полицейские попросили женщину поехать домой, но она отказалась, начала проявлять агрессию, нецензурно выражаться, и нанесла правоохранителям несколько ударов ногами и руками.

Женщину признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти») и статьей 319 УК России («Оскорбление представителя власти»). Её приговорили к 1 году и 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии.