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В Минздраве Удмуртии назвали основные причины ДТП с детьми

14:41, 31 августа, 2018
Анна Торхова
14:41, 31 августа, 2018
Анна Торхова
229
0
#дети\n#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#школа\n#школьники
229
0

Самым опасным временем для школьников оказался период с 15:00 до 21:00.

Ижевск. Удмуртия. В Минздраве Удмуртии назвали основные причины ДТП с участием детей. На первом месте оказался переход дороги в неположенном месте или перед близко идущим авто, сообщает пресс-служба ведомства.

Также наиболее частыми причинами стали: игры на проезжей части, выход на дорогу из-за стоящих машин, деревьев, а также переход дороги в неположенном месте после выхода из транспорта, хождение по проезжей части при наличии тротуара.

Самым опасным временем для школьников оказался период с 15:00 до 21:00, когда у детей заканчиваются школьные занятия.

Максимальный риск стать участником ДТП приходится на три летних месяца, сентябрь, а также конец декабря и январь. При этом больше всего аварий случается в субботу и воскресенье, когда дети больше времени проводят на улице.

За 6 месяцев 2018 года в Республиканскую детскую клиническую больницу с травмами после аварий было госпитализировано 16 ребят. В первую республиканскую клиническую больницу за 2017 год и 6 месяцев 2018 года – 57 человек.

Всего в прошлом году в ДТП погибли 12 детей, за 6 месяцев текущего года – 9 детей.

14:41, 31 августа, 2018
Анна Торхова
229
0
#дети\n#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#школа\n#школьники

 

 

 


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