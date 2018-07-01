В Удмуртии пьяный мужчина напал на полицейского

Злодею назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии пьяный мужчина с гвоздем в руках напал на полицейского. Злодею назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Установлено, что в отдел полиции обратилась женщина с заявлением о покушении на изнасилование. При выезде на место полицейские обнаружили пьяного осужденного.

«После того, как полицейские предложили мужчине проследовать с ними в отдел полиции для разбирательства, злоумышленник напал на одного из них и трижды ударил гвоздем», - говорится в сообщении.