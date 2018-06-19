Житель Удмуртии надругался над 9-летней девочкой-инвалидом

Мужчина проведет в колонии строгого режима 12 лет.

Каракулино. Удмуртия. Житель Каракулино надругался над 9-летней девочкой-инвалидом. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Известно, что в августе прошлого года выпивший мужчина пришел в дом к своей знакомой. Он ударил женщину по голове, после чего надругался над её дочерью.

«При этом осужденный знал о возрасте потерпевшей, о том, что девочка страдает ДЦП и самостоятельно не передвигается и использовал ее беспомощное состояние», - отмечается в сообщении.

Злоумышленника удалось задержать после того, как мать девочки пришла в себя и вызвала полицию. Против мужчины возбудили уголовное дело.

Суд приговорил нападавшего к 12 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима.