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Замначальнику отдела по противодействию коррупции УВД Ижевска вынесли приговор за взяточничество

12:18, 10 мая, 2018
12:18, 10 мая, 2018
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#коррупция\n#ФСБ\n#МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд
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Сотрудники ФСБ задержали злоумышленника при получении взятки в третий раз.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вынесли приговор замначальнику отдела по противодействию коррупции местного управления МВД России. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.

Известно, что правоохранитель через посредника договорился с одним из ижевских предпринимателей о ежемесячном «вознаграждении за общее покровительство». Размер ежемесячного «взноса» составил 60 тыс. рублей.

Сотрудники ФСБ задержали злоумышленника при получении взятки в третий раз. Против стража порядка возбудили уголовное дело.

«Обвиняемый свою вину признал полностью, в связи с чем дело судом было рассмотрено в особом порядке», - говорится в сообщении.

Согласно решению суда, мужчина проведет 1 год в колонии общего режима. Кроме того, его лишили права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий и функций представителя власти сроком на 2 года.

«20 апреля 2018 года по результатам проведенной служебной проверки сотрудник был уволен за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел», - отметили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике.

12:18, 10 мая, 2018
588
0
#коррупция\n#ФСБ\n#МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд

 

 

 


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