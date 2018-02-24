Телефонного террориста оштрафовали на 100 тыс рублей в Удмуртии

Ложный вызов парализовал работу Глазовской больницы на три часа.

Глазов. Удмуртия. Глазовский районный суд признал виновным жителя Киргизии по ч.1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики

По данным уголовного дела, 13 октября 2017 года хулиган позвонил на станцию скорой помощи БУЗ УР «Глазовская межрайонная больница МЗ УР» и сообщил о якобы заложенной там бомбе. Преступник дал 5 минут для эвакуации работников и посетителей учреждения.

В результате был эвакуирован медперсонал, посетители и пациенты больницы. Нормальный режим работы медучреждения был парализован на три часа. Кроме того, была нарушена работа отдела полиции, подразделений МВД по Удмуртии. Транспорт и специалисты-взрывники были направлены на ложный объект.

Суд назначил наказание телефонному террористу в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.