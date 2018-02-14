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      Полицейские Ижевска нашли пропавшую несколько дней назад школьницу

      10:25, 14 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      10:25, 14 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      1995
      0
      #Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия\n#школьники\n#происшествие
      Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии
      1995
      0

      Девочка была обнаружена в районе железнодорожного вокзала.

      Ижевск. Удмуртия. Полицейские Ижевска нашли пропавшую несколько дней назад школьницу. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, девочка была обнаружена в районе железнодорожного вокзала.

      Сообщение о пропаже школьницы поступило в МВД 13 февраля. Мать сообщила, что 10 числа днем ее дочь ушла из школы по улице Автономной, но домой не вернулась.

      «На розыск несовершеннолетней были ориентированы сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, уголовного розыска и волонтеры», - рассказали в министерстве.

      В итоге ребенка передали родителям. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

      10:25, 14 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      1995
      0
      #Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия\n#школьники\n#происшествие

       

       

       

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