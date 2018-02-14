Девочка была обнаружена в районе железнодорожного вокзала.

Ижевск. Удмуртия. Полицейские Ижевска нашли пропавшую несколько дней назад школьницу. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, девочка была обнаружена в районе железнодорожного вокзала.

Сообщение о пропаже школьницы поступило в МВД 13 февраля. Мать сообщила, что 10 числа днем ее дочь ушла из школы по улице Автономной, но домой не вернулась.

«На розыск несовершеннолетней были ориентированы сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, уголовного розыска и волонтеры», - рассказали в министерстве.

В итоге ребенка передали родителям. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.