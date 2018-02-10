Сошедший с крыши здания в Ижевске снег упал на женщину

Владелец здания почистил наледь только после вмешательства прокуратуры.

Ижевск. Удмуртия. Жительница Ижевска пострадала в результате схода снега с крыши. Женщина получила легкий вред здоровью.

Как сообщает прокуратура Первомайского района Ижевска, инцидент произошел еще в конце декабря 2017 года. Проходя мимо здания по адресу Ленина, 16, ижевчанка внезапно оказалась под снежной лавиной, которая обрушилась ей прямо на голову. К счастью, серьезных травм она не получила.

Прокуратура установила, что нежилое помещение, расположенное по данному адресу, принадлежит на праве собственности Удмуртской Республике, и передано в оперативное управление АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества образования». Организация не принимала мер по очистки кровли здания от снега и наледи. Договор на очистку владельцы заключили только после вмешательства прокуратуры.

В итоге в отношении заместителя директора по административно-хозяйственной части АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества образования» возбуждено производство об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.11.2 Закона Удмуртской Республики «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений».