В итоге выяснилось, что вещи никуда не пропадали. Его арестовали за ложный вызов.

Ижевск. Удмуртия. Забывчивый житель Ижевска вызвал полицию, чтобы найти деньги и билет на поезд. В итоге выяснилось, что вещи никуда не пропадали, а были у мужчины при себе, сообщает пресс-служба Ижевского линейного отдела МВД России на транспорте.

«Прибывший на место происшествия наряд полиции установил, что все вышеперечисленное находится у заявителя в карманах его куртки, по факту чего в отношении гражданина сотрудниками полиции был составлен протокол об административном правонарушении, дело направлено в суд», - рассказали в пресс-службе.

В итоге на суде был подтвержден факт заведомо ложного вызова и на мужчину наложили штраф 1000 руб.

Также горожанин попал на два дня в изолятор временного содержания за нахождение в общественном месте пьяным.