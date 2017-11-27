Помимо этого череда звонков поступала в день взрыва бытового газа в жилом доме столицы Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. 33 звонка о лжеминировании зафиксировали в Ижевске в ноябре. Как рассказал на аппаратном совещании заместитель министра внутренних дел Олег Мальцев, также череда звонков поступала в день взрыва бытового газа в жилом доме столицы Удмуртии.

«Оперативные службы сработали четко и при ложных минированиях. Острота этой проблемы не снижается. За ноябрь 33 сообщения на объектах, в том числе социальных. Основная часть звонков поступает из-за рубежа при помощи новых технологий. Активизировались и местные телефонные хулиганы. Так, 5 ноября за ложное сообщение задержали 37-летнего жителя Челябинской области, 12 ноября задержали местного жителя за сообщение о минировании несуществующего кафе, а 17 ноября 10-летний школьник сообщил о взрыве собственной школы», - рассказал Олег Мальцев.