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      33 звонка о лжеминировании зафиксировали в Ижевске в ноябре

      09:22, 27 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      09:22, 27 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      452
      0
      #Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия
      452
      0

      Помимо этого череда звонков поступала в день взрыва бытового газа в жилом доме столицы Удмуртии.

      Ижевск. Удмуртия. 33 звонка о лжеминировании зафиксировали в Ижевске в ноябре. Как рассказал на аппаратном совещании заместитель министра внутренних дел Олег Мальцев, также череда звонков поступала в день взрыва бытового газа в жилом доме столицы Удмуртии.

      «Оперативные службы сработали четко и при ложных минированиях. Острота этой проблемы не снижается. За ноябрь 33 сообщения на объектах, в том числе социальных. Основная часть звонков поступает из-за рубежа при помощи новых технологий. Активизировались и местные телефонные хулиганы. Так, 5 ноября за ложное сообщение задержали 37-летнего жителя Челябинской области, 12 ноября задержали местного жителя за сообщение о минировании несуществующего кафе, а 17 ноября 10-летний школьник сообщил о взрыве собственной школы», - рассказал Олег Мальцев.

      09:22, 27 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      452
      0
      #Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия

       

       

       

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