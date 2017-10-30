Студент из Яра убил ножом своего сокурсника

Об этом сообщил министр внутренних дел Удмуртии.

Яр. Удмуртия. 20-летний студент Ярского политехникума ножом убил своего сокурсника. Об этом во время аппаратного совещания органов госвласти сообщил министр внутренних дел Удмуртии Александр Первухин.

Погибшему было 19 лет. Нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения и ранее был отчислен из учебного заведения.

По словам Первухина, всего за октябрь в республике из-за разбойных нападений погибло 14 человек. Все особо тяжкие преступления были раскрыты.

«Октябрь у нас традиционно самый криминальный месяц», - добавил министр МВД Удмуртии.