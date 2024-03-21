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Студенты УдГУ будут преподавать латиноамериканским обучающимся русский язык

15:40, 21 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Студенты УдГУ будут преподавать латиноамериканским обучающимся русский язык
15:40, 21 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
106
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УдГУ\n#студенты\n#русский язык\n#обучение
Фото: unsplash.com (Brooke Cagle)
106
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Языковой курс «Матрёшка» продлится три месяца.

Ижевск. Удмуртия. Студенты УдГУ на три месяца станут преподавателями русского языка для учащихся из Латинской Америки. Об этом сообщается на сайте вуза. 

Обучением займутся студенты Института языка и литературы. Также они расскажут иностранцам об особенностях русской речи, культуры и быта.

Обучение пройдёт в рамках образовательного проекта «Матрёшка» (18+), который совместно разработали Удмуртский государственный университет, Невский институт языка и культуры из Санкт-Петербурга и Национальный университет Ла-Платы из Аргентины. 

15:40, 21 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
106
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УдГУ\n#студенты\n#русский язык\n#обучение