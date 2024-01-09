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500 студенток из Индии пожаловались на любвеобильного профессора

18:04, 09 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
500 студенток из Индии пожаловались на любвеобильного профессора
18:04, 09 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Индия\n#вузы\n#университет\n#студенты\n#девушки\n#жалоба\n#абьюз
Фото: pxhere.com
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По словам пострадавших, мужчина уничтожал компрометирующие его записи видеокамер.

Сирса. Индия. Около 500 студенток в городе Сирса индийского штата Харьяна обвинили в домогательствах преподавателя местного университета. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Times of India.

Жалобы поступили губернатору штата, а также в комиссию по делам женщин. Девушки заявили, что преподаватель трогал их за разные места, а тем, кто возражал, грозил отчислением из вуза.

Кстати, этого преподавателя уже дважды обвиняли в подобных действиях, но расследования не приводили к результату из-за отсутствия доказательств. Студентки утверждают, что во избежание разоблачения профессор уничтожал записи видеокамер. Будет проведена новая проверка, сообщили в университете.

18:04, 09 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
90
0
#Индия\n#вузы\n#университет\n#студенты\n#девушки\n#жалоба\n#абьюз