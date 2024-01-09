500 студенток из Индии пожаловались на любвеобильного профессора

Сирса. Индия. Около 500 студенток в городе Сирса индийского штата Харьяна обвинили в домогательствах преподавателя местного университета. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Times of India.

Жалобы поступили губернатору штата, а также в комиссию по делам женщин. Девушки заявили, что преподаватель трогал их за разные места, а тем, кто возражал, грозил отчислением из вуза.

Кстати, этого преподавателя уже дважды обвиняли в подобных действиях, но расследования не приводили к результату из-за отсутствия доказательств. Студентки утверждают, что во избежание разоблачения профессор уничтожал записи видеокамер. Будет проведена новая проверка, сообщили в университете.