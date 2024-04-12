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Впервые в Удмуртии пройдёт этап всероссийского Чемпионата высоких технологий

09:40, 12 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Впервые в Удмуртии пройдёт этап всероссийского Чемпионата высоких технологий
09:40, 12 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
126
0
#студенты\n#МВЕУ\n#программирование
Фото: unsplash.com (Luca Bravo)
126
0

Соревнования пройдут среди студентов СПО.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии впервые с 22 по 27 апреля пройдёт региональный этап всероссийского Чемпионата высоких технологий среди студентов СПО (16+). Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки республики.

Соревнования проводятся по двум компетенциям – «Разработчик мобильных игр», площадкой станет МВЕУ, и «Системы умного дома» в Строительном техникуме. Участниками станут обучающиеся из Ижевска, Воткинска, Сарапула, Глазова и Игры.

Победители регионального этапа перейдут на межрегиональный этап, который состоится в мае-июне. А лучшие программисты, проявившие себя там, попадут в финал Чемпионата высоких технологий, который пройдёт в сентябре в Великом Новгороде.

09:40, 12 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
126
0
#студенты\n#МВЕУ\n#программирование