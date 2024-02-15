Студент из Ижевска обвиняется в хищении с Пушкинских карт знакомых почти 30 тысяч рублей

Ижевск. Удмуртия. В отношении ижевчанина возбудили уголовное дело по факту хищения денег с Пушкинских карт. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

20-летний студент одного из юридических колледжей Ижевска придумал, как можно «обналичить» и украсть деньги с Пушкинских карт. Напомним, что средства на этих картах принадлежат государству и выделены в рамках программы поддержки молодежи.

По данным следователей, преступную деятельность молодой человек вёл в 2022 и 2023 годах. Сначала студент обманом получил данные Пушкинских карт своих знакомых, не рассказав им об истинных намерениях. Далее на сайте бесплатных объявлений он сообщил о продаже билетов на культурно-массовые мероприятия со скидкой. В результате злоумышленник покупал заинтересованным лицам билеты по Пушкинским картам и дополнительно получал до 50% от их реальной стоимости.

В результате студент похитил с Пушкинских карт знакомых более 27 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК России («Кража, совершенная с банковского счета»). Дело направили в Октябрьский районный суд Ижевска.