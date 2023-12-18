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Проект студента из Ижевска о развитии Ресурсного центра первой помощи выиграл грант на сумму миллион рублей

17:40, 18 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Проект студента из Ижевска о развитии Ресурсного центра первой помощи выиграл грант на сумму миллион рублей
17:40, 18 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#УдГУ\n#студенты\n#гранты\n#проект\n#первая помощь
Фото: УдГУ
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Молодой человек хочет обучить местных жителей навыкам первой медицинской помощи.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске студент УдГУ получил миллион рублей на реализацию своего проекта. Об этом сообщается на сайте вуза. 

Григорий Иванов победил в третьем сезоне Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход». Он участвовал в тематике «Человек — человек» и представил жюри проект «Ресурсного центра первой помощи» по обучению людей приемам оказания первой помощи. 

Григорий Иванов рассказал, что люди должны обладать навыками оказания первой помощи, чтобы в случае чрезвычайной ситуации они могли спасти жизнь человеку. А для этого следует закреплять теорию практикой. 

«Теоретические знания трудно закрепить без практики. Желание позаботиться о людях и нести медпросвет в массы — вот главные причины появления моего проекта», — заявил победитель. 

Пресс-служба агентства по молодежной политике Удмуртии сообщает, что штаб Ресурсного центра создали в Ижевской государственной медицинской академии. Здесь есть помещение, подходящее для теоретических и практических занятий. Также в штабе можно взять в аренду манекены для отработки навыков оказания первой помощи на уроках ОБЖ. 

30 студентов ИГМА уже прошли обучение по дополнительной предпрофессиональной образовательной программе «Инструктор первой помощи» и теперь являются инструкторами проекта. 

17:40, 18 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
50
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УдГУ\n#студенты\n#гранты\n#проект\n#первая помощь