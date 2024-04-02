Студенты УдГУ разработали цифровую платформу для планирования досуга в Ижевске

Иннополис. Республика Татарстан. Студент УдГУ Илья Бескровный вместе со своей командой завоевали второе место на «Марафоне цифровых кафедр 2.0» (18+). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Марафон прошёл 29 марта в Иннополисе. В нём участвовали студенты из 12 университетов России. От УдГУ на марафоне свой проект представил студент 3 курса факультета «Фундаментальная информатика и информационные технологии» Илья Бескровный. Он также получает дополнительное образование на Цифровой кафедре вуза.

Вместе с командой Илья создал цифровую платформу, которая поможет сэкономить время при планировании досуга. Помимо этого, для предпринимателей она является хорошим и недорогим вариантом для распространения рекламы.

В планах запустить демо-версию приложения предстоящим летом. В ней будут расписаны все события и мероприятия в Ижевске. Компании смогут добавлять свои события с помощью квестов в конструкторе, что поспособствует увеличению потока клиентов. Также для стимуляции покупок за участие в мероприятиях пользователи будут получать офферы от компаний.

Отмечается, что в разработке приложения команде УдГУ помогали партнёры цифровой кафедры вуза — «Иннотех», Ижевский радиозавод и инновационный центр «Сколково».

Выступление каждой команды оценивали не только эксперты, но и зрители онлайн-трансляции. В результате команда от Удмуртии уступила 0,1 балла студентам Казанского национального исследовательского технического университета, которые презентовали бизнес-игру.

«Марафон цифровых кафедр» помог мне осознать всю важность и востребованность проделанной мною и командой работы. Цифровая кафедра Удмуртии показала всем, что наш регион на многое способен», — прокомментировал Илья Бескровный.

Теперь команде УдГУ предстоит пройти ещё несколько этапов. Сейчас студенты должны рассказать о своём проекте в соцсетях и СМИ. Далее участники встретятся с индустриальными партнёрами и представителями федеральных органов исполнительной власти, чтобы презентовать свои проекты и, возможно, заручиться финансовой поддержкой.