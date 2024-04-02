Студенты УдГУ разработали цифровую платформу для планирования досуга в Ижевске

Проект занял 2 место на «Марафоне цифровых кафедр 2.0», уступив 0,1 балла участникам из Казани.
Иннополис. Республика Татарстан. Студент УдГУ Илья Бескровный вместе со своей командой завоевали второе место на «Марафоне цифровых кафедр 2.0» (18+). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
Марафон прошёл 29 марта в Иннополисе. В нём участвовали студенты из 12 университетов России. От УдГУ на марафоне свой проект представил студент 3 курса факультета «Фундаментальная информатика и информационные технологии» Илья Бескровный. Он также получает дополнительное образование на Цифровой кафедре вуза.
Вместе с командой Илья создал цифровую платформу, которая поможет сэкономить время при планировании досуга. Помимо этого, для предпринимателей она является хорошим и недорогим вариантом для распространения рекламы.
В планах запустить демо-версию приложения предстоящим летом. В ней будут расписаны все события и мероприятия в Ижевске. Компании смогут добавлять свои события с помощью квестов в конструкторе, что поспособствует увеличению потока клиентов. Также для стимуляции покупок за участие в мероприятиях пользователи будут получать офферы от компаний.
Отмечается, что в разработке приложения команде УдГУ помогали партнёры цифровой кафедры вуза — «Иннотех», Ижевский радиозавод и инновационный центр «Сколково».
Выступление каждой команды оценивали не только эксперты, но и зрители онлайн-трансляции. В результате команда от Удмуртии уступила 0,1 балла студентам Казанского национального исследовательского технического университета, которые презентовали бизнес-игру.
«Марафон цифровых кафедр» помог мне осознать всю важность и востребованность проделанной мною и командой работы. Цифровая кафедра Удмуртии показала всем, что наш регион на многое способен», — прокомментировал Илья Бескровный.
Теперь команде УдГУ предстоит пройти ещё несколько этапов. Сейчас студенты должны рассказать о своём проекте в соцсетях и СМИ. Далее участники встретятся с индустриальными партнёрами и представителями федеральных органов исполнительной власти, чтобы презентовать свои проекты и, возможно, заручиться финансовой поддержкой.