На «Вечного студента» в Ижевске надели целинку

Ижевск. Удмуртия. На «Вечного студента» у Ижевского государственного технического университета имени М. Т. Калашникова надели целинку. Об этом сообщается в группе вуза в соцсети «ВКонтакте».

В октябре 1964 года главным символом Ижевского механического института стал памятник «Слава науке!», а в народе его называют «Вечный студент». Со временем у стройотрядов появилась традиция — ежегодно во второй декаде февраля надевать на памятник свою куртку — целинку.

В 2024 году «Вечного студента» одели 13 февраля. В этом наряде он простоит до дня рождения ИжГТУ имени М. Т. Калашникова, который отмечается 22 февраля.