Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Семейное дело Лонгрид Самоварный дом Лонгрид Волонтёром может стать каждый Лонгрид

На «Вечного студента» в Ижевске надели целинку

10:15, 13 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
На «Вечного студента» в Ижевске надели целинку
10:15, 13 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
379
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИжГТУ\n#студенты\n#традиции
Фото: ИжГТУ имени М. Т. Калашникова
379
0

В таком виде он будет приветствовать учащихся до 22 февраля.

Ижевск. Удмуртия. На «Вечного студента» у Ижевского государственного технического университета имени М. Т. Калашникова надели целинку. Об этом сообщается в группе вуза в соцсети «ВКонтакте». 

В октябре 1964 года главным символом Ижевского механического института стал памятник «Слава науке!», а в народе его называют «Вечный студент». Со временем у стройотрядов появилась традиция — ежегодно во второй декаде февраля надевать на памятник свою куртку — целинку. 

В 2024 году «Вечного студента» одели 13 февраля. В этом наряде он простоит до дня рождения ИжГТУ имени М. Т. Калашникова, который отмечается 22 февраля. 

10:15, 13 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
379
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИжГТУ\n#студенты\n#традиции