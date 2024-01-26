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Размер президентской стипендии вырастет у студентов вузов Удмуртии

17:40, 26 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Размер президентской стипендии вырастет у студентов вузов Удмуртии
17:40, 26 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
126
0
#Удмуртия\n#студенты\n#стипендии
Фото: @arzik2
126
0

Впрочем, как и у всех студентов вузов страны.

Ижевск. Удмуртия. В России повысят президентскую и правительственную стипендии для студентов вузов. Как сообщила пресс-служба Агентства по молодёжной политике Удмуртии, теперь они составят 30 тысяч и 20 тысяч рублей соответственно.

Отмечается, что в День студента об этом сообщил глава государства на встрече с молодёжью в рамках рабочего визита в Калининград. Президент также поддержал идею ввести церемонию вручения правительственной стипендии, ведь это торжественное событие для каждого студента.

17:40, 26 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
126
0
#Удмуртия\n#студенты\n#стипендии