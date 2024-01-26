Размер президентской стипендии вырастет у студентов вузов Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В России повысят президентскую и правительственную стипендии для студентов вузов. Как сообщила пресс-служба Агентства по молодёжной политике Удмуртии, теперь они составят 30 тысяч и 20 тысяч рублей соответственно.

Отмечается, что в День студента об этом сообщил глава государства на встрече с молодёжью в рамках рабочего визита в Калининград. Президент также поддержал идею ввести церемонию вручения правительственной стипендии, ведь это торжественное событие для каждого студента.