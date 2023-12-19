Студентка из Глазова завоевала титул «Мисс Медиа» в конкурсе «Мисс студенчества Финно-Угрии – 2023»

Глазов. Удмуртия. Студентке Глазовского инженерно-педагогического университета имени Владимира Короленко присвоили звание «Мисс Медиа». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала ректор вуза Янина Чиговская-Назарова.

С 14 по 17 декабря Софья Камашева участвовала в десятом Международном конкурсе «Мисс студенчества Финно-Угрии – 2023» в Ханты-Мансийске. Всего в конкурсе соревновались 9 девушек, учащихся в вузах, которые входят в ассоциацию финно-угорских университетов.

В конкурсах претендентки представляли традиции и культуру своей национальности, родной язык, а также показали свои интеллектуальные способности, эрудицию и чувство юмора.

Отмечается, что Софья Камашева выделилась своим креативным подходом. Для конкурса талантов она подготовила необычный номер — девушка выступила со стендапом.

«Это был невероятный опыт и возможность показать то, насколько красив и талантлив удмуртский народ, насколько прочны связи нашей финно-угорской языковой семьи», — поделилась девушка.