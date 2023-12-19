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Студентка из Глазова завоевала титул «Мисс Медиа» в конкурсе «Мисс студенчества Финно-Угрии – 2023»

17:45, 19 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Студентка из Глазова завоевала титул «Мисс Медиа» в конкурсе «Мисс студенчества Финно-Угрии – 2023»
17:45, 19 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
173
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#Глазов\n#Удмуртия\n#студенты\n#конкурс\n#культура Удмуртии
Фото: vk.com (Янина Чиговская-Назарова)
173
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В творческом конкурсе вместо танца или песни девушка выступила со стендапом.

Глазов. Удмуртия. Студентке Глазовского инженерно-педагогического университета имени Владимира Короленко присвоили звание «Мисс Медиа». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала ректор вуза Янина Чиговская-Назарова. 

С 14 по 17 декабря Софья Камашева участвовала в десятом Международном конкурсе «Мисс студенчества Финно-Угрии – 2023» в Ханты-Мансийске. Всего в конкурсе соревновались 9 девушек, учащихся в вузах, которые входят в ассоциацию финно-угорских университетов.

В конкурсах претендентки представляли традиции и культуру своей национальности, родной язык, а также показали свои интеллектуальные способности, эрудицию и чувство юмора.

Отмечается, что Софья Камашева выделилась своим креативным подходом. Для конкурса талантов она подготовила необычный номер — девушка выступила со стендапом. 

«Это был невероятный опыт и возможность показать то, насколько красив и талантлив удмуртский народ, насколько прочны связи нашей финно-угорской языковой семьи», — поделилась девушка. 

17:45, 19 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
173
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#студенты\n#конкурс\n#культура Удмуртии